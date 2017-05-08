Новый Mercedes-AMG GT Sedan почти готов к премьере в Детройте

Производитель готовится к презентации новой версии Mercedes-AMG GT Sedan на автосалоне в Детройте. В сети опубликовали фотографии тестового образца новинки.

Тестовый образец Mercedes-AMG GT Sedan плотно покрыт камуфляжем, однако уникальная радиаторная решетка Panamericana свидетельствует о том, что это новинка. Кроме того, эксперты разглядели четыре патрубка системы выхлопа.

Автоэксперты уверены, что новый Mercedes-AMG GT Sedan получит двигатель V8 объемом 4 литра, который генерирует до 600 лошадиных сил. Кроме того, производитель намерен выпустить версию с гибридной силовой установкой, которая вырабатывает до 805 лошадиных сил.

Тестовый образец новой версии версии Mercedes-AMG GT Sedan, которая дебютирует на автосалоне в Детройте, был замечен на дорогах общего пользования в Германии во время так называемых «доводочных» испытаний.