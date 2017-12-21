АвтоВАЗ будет поставлять в Туркмению только белые авто

АвтоВАЗ будет продавать в Туркмению только белые машины. Глава пресс-службы АвтоВАЗ Сергей Ильинский заявил, что поставка в Туркмению автомобилей только белого цвета не станет проблемой

Сергей Ильинский подчеркнул, что у любого автодилера есть машины белого цвета, и отечественный машиностроитель не исключение. «В нашей гамме у каждой модели есть белый цвет, поэтому никаких проблем не будет.», - сказали в пресс-службе АвтоВАЗ.

Также Ильинский отметил, что белый цвет один из основных цветов, и любая модель в этом цвете всегда доступна покупателю.

Если речь идёт о Туркменистане, то там у АвтоВАЗ есть компания, которая покупает машины и экспортирует в страну. Покупку отечественных LADA в Туркмению производит холдинг «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО».

Запрет главы Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова на автомобили любого цвета, кроме белого действует с начала 2018 года. Владельцев автомобилей других цветов останавливают и принуждают перекрашивать свои транспортные средства.