Составлен ТОП-5 автоновинок Детройта, которые скоро прибудут в Россию

Детройтский автосалон открыт уже второй день. Новинок на шоу представили не так много, но есть интересные экземпляры, которые вскоре приедут на российский рынок.

Интересный кроссовер BMW X2 вскоре будет в России. Новый Х2 будут продавать двух версиях. У sDrive20i установлен бензиновый мотор объемом 2 литра с 192 лошадиными силами. Внедорожник на базе хDrive20d оснащен 190-сильным дизельным мотором объемом 2 литра.

Еще одним внедорожником, который попадет на российский рынок, стал Jеер Cherokee. В авто увеличили фары и сделали их светодиодными, снабдили новыми бамперами и колесами. Также сообщается, что кроссовер обладает экономным двигателем и гибридной системой.

KIA привезет в Россию новую Сеrato. Дизайн машины претерпел изменений. Передняя и задняя части сконструированы по-другому. Интерьер автомобиля тоже сильно изменили.

Легендарный Mercedes-Benz Geländewagen остался почти без нововведений. Авто снабдили независимой передней подвеской и полным приводом. Под капотом у G-Class бензиновый V8 с 422 лошадиными силами и девятиступенчатой автоматической трансмиссией.

Volkswagen Jetta в этом году доберется до дилерских салонов России. В машину поставили светодиодные фары, систему обогрева сидений и круиз-контроль. Двигатель объемом 1,4 литра мощностью 150 лошадиных сил сочетается с шестиступенчатой механикой либо восьмиступенчатой АКПП.