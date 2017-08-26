На Сицилии нашли руины античного города возрастом 2700 лет

На Сицилии геологи нашли руины античного города возрастом 2700 лет. Находка расположена под землей. Обнаружить ее удалось с помощью термокамеры.

Итальянские ученые использовали беспилотный аппарат, оборудованный сверхчувствительной камерой. Ее тепловые радары зафиксировали крупные подземные постройки. Специалисты определили, что возраст руин 2700 лет.

Данное открытие помогло ученым. Они смогли восстановить античную береговую линию реки. Также была составлена характеристика подземной почвы. Благодаря новому методу исследований, геологи не только обнаружили руины античного города, но и смогли зафиксировать много следов деятельности людей на территории Сицилии.

Ученые университета Камерино определили, что найденное античное оселение – это город Селинунт.