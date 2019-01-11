Таинственная Атлантида обнаружена у берегов Испании

Английские ученые на юго-западном побережье Испании на дне океана нашли руины города, о котором ничего неизвестно.

Они сравнили обнаруженные следы с описанием древней Атлантиды. В свое время Платон довольно точно описал город, планировку строений и его архитектуру. Ученые давно ищут потерянный город, но пока никому не удавалось это сделать.

Ученые склонны поверить Платону, что Атлантида существовала.

Более того, специалистами был проведен анализ с применением новейших методов. Он показал, что обнаруженные руины города по возрасту значительно старше римских и греческих.

Подтверждают версию ученых и сохранившие сведения о мощном цунами, которое случилось в 1500 году до н.э., а второе - в 200 году н.э. По мнению ученых, эти события и стали причиной исчезновения Атлантиды.