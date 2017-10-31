Эксперты составили ТОП-5 отечественных авто для начинающих водителей

Многие отечественные автолюбители с иронией относятся к российским машинам, но есть ряд водителей, которые уважают отечественный автопром за то, что его автомобили можно легко отремонтировать. Именно подборку из лучших таких авто, идеально подходящих начинающим водителям, составили эксперты.

Первоначально стоит выделить «Жигули». Этот автомобиль знают очень хорошо и могут спокойно его ремонтировать в любом гараже. По всему миру он разошелся в количестве 1 400 000 экземпляров.

Следом за ним в перечне находится LADA 110, получившая право называться народным автомобилем. Он интересен просторным салоном, инжекторным двигателем и рядом интересных опций.

Третье место представлено LADA Kalina. Она предназначена для городских поездок, следовательно имеет такие свойства, как компактность, экономичность и современный салон.

На четвертой позиции находится ВАЗ-2121 «Нива». Она начала выпускаться в 1977 году и имела хороший успех в СССР и за границей. Благодаря полному приводу, простоте конструкции и компактности авто имело колоссальный успех.

ТОП-5 закрыла «Волга». Много кто помнит то время, когда «Волга» считалась наиболее интересным авто на российских дорогах. Она имела достаточно просторный кузов, высокую комфортабельность и надежность.