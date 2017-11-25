Citroen подтвердил выпуск флагманского седана в 2019 году

Французские машиностроители подтвердили информацию о том, что марка Citroen разрабатывает новый флагманский седан, первым рынком для которого выступит Китай. Автомобиль должен отправиться в продажу в 2019-2020 годах.

Новый седан сменит модели Citroen C5 и C6. Технические подробности нового автомобиля пока не озвучиваются. При этом недавно глава Citroen Линда Джексон указала на то, что машина не будет похожа ни на одно другое транспортное средство, и не станет чем-то традиционным.

Некоторые специалисты считают, что основой для нового флагманского седана Citroen может быть взят концептуальный автомобиль Cxperience, представший перед общественностью в Париже в 2016 году. Машина имеет габариты 4850х2000х1370 миллиметров с колесной базой размером почти три метра. Движущей силой прототипа является комбинированная установка на базе бензинового агрегата. Ее суммарная производительность составляет 300 л.с. В качестве подвески для концепта использованы двухтрубные амортизаторы с гидравлическими стопорами.

Салон концептуального Citroen Cxperience получили элементы из древесины грецкого ореха и высококачественной кожи. Основой для кресел автомобиля стала пена, принимающая и запоминающая форму тела.