В Россию привезут французский кроссовер Citroen C3 Aircross

Как сообщают обозреватели специализированных порталов, в первом полугодии наступившего года в России должен появиться французский кроссовер Citroen C3 Aircross. Однако пока нет никаких данных относительно цен и списка вариантов исполнения автомобиля.

Руководство французского автопроизводителя Citroen, входящего в структуру PSA Group, прогнозирует ежемесячные продажи в России на уровне 100-150 экземпляров Citroen C3 Aircross. В 2019 году объем продаж новинок должны увеличить.

Следует напомнить, что французскую новинку представили летом 2017 года. В Европе модель предлагается с 3-цилиндровым двигателем объемом 1,2 литра с производительностью 82, 110 и 130 лошадиных сил. Работает он в паре с МКПП или АКПП с переднеприводным механизмом. На домашнем рынке за паркетник придется выложить от 15 950 евро, что в пересчете на рубли составит 1 109 000 рублей.