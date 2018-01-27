Российские дилеры получили новый Citroen C3 Aircross

12 апреля в России появился кроссовер Citroen C3 Aircross в обновленной версии. Предварительные заказы на паркетник собирались в РФ с марта нынешнего года.

Для российского рынка предусмотрены три варианта обновленного Citroen C3 Aircross. Силовую линейку автомобиля представляют бензиновые агрегаты Pure Tech тягой 82, 110 л.с., а также дизельный HDi производительностью 92 л.с. Самая дешевая версия машины предлагается в стране за 1,07 миллиона рублей. «Топовый» паркетник обойдется клиенту в 1,382 миллиона рублей.

Базовый Citroen C3 Aircross в сборке Live оснащен задними дисковыми тормозами, передними и боковыми эйрбэгами для водителя и пассажира, а также защитными шторками для них. Кроме того, для паркетника предусмотрены две системы Isofix для крепежа детских кресел на «диване». Также машина получила системы ЭРА-ГЛОНАСС, ABS, ESP, распределения тормозных усилий, «антипробуксовки», а также оснащена кондиционером и подогреваемыми боковыми зеркалами с электрическим подогревом.

«Топовый» Citroen C3 Aircross для российского рынка дополняется информационно-развлекательным комплексом с системой навигации. Кроме того, для машины предусмотрен Grip Control с пятью режимами работы. Автомобиль поставлен на колесные диски размерностью 15 дюймов.