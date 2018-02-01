В апреле в России начнут продажи сразу трех новинок

В апреле стартуют продажи сразу трех новинок, две из которых начнут предлагать 12 апреля в День космонавтики: Genesis G70 и Citroen C3 Aircross. А также китайский производитель намерен начать реализации кроссовера Hawtai Laville, однако несколько позднее.

12 апреля состоится презентация спортивного седана Genesis G70. Модель отличается изящностью и динамикой, а также широким списком оснащения и высокой безопасностью. Седан получил фирменную массивную радиаторную решетку, рельефные линии и светодиодные фары.

В этот же день представят Citroen C3 Aircross, по словам Александра Мигаля, управляющего директора Peugeot, Citroen и DS в России. Кроссовер получил больший клиренс, высокую посадку водителя, накладки на передний и задний бамперы, а также огромные возможности персонализации: 90 вариантов оформления кузова.

В апреле стартуют продажи кроссовера Hawtai Laville с передним приводом. Авто получило турбодвигатель объемом 1,5 литра с отдачей 145 л. с., который сочетается с МКПП на шесть скоростей или АКПП на четыре. Уже в базе кроссовер получил кондиционер, систему «ЭРА-ГЛОНАСС», датчики давления шин, обогрев заднего стекла и бесключевой доступ в авто.

Кроме того в этом месяце могут представить Lifan X70, Aston Martin Vantage, Audi RS 4 Avant, Citroen DS7 Crossback и второе поколение Jeep Compass.