Китайский кроссовер Hawtai Laville едет к официальным дилерам в России

Еще четыре года назад состоялась презентация кроссовера Laville китайского бренда Hawtai. Осенью прошлого года компания повторно анонсировала премьеру новинки на российском авторынке. На сегодняшний день дилеры в России только ждут прибытия первой партии моделей.

О марке Hawtai россияне узнали благодаря автомобилю сегмента-SUV – Boliger. В основу внедорожника легла платформа Hyundai Santa Fe. Hawtai Laville построен на основе архитектуры Hyundai ix35, однако сходства на этом заканчиваются. Паркетник получил иную силовую установку, дизайн интерьера и кузова, а также автомобиль стал более компактным.

Для российского автомобильного рынка будет предложен автомобиль, под капотом которого расположена силовая установка объемом 1,5 литра, способная генерировать 145 лошадиных сил. В пакет опций Luxe входит оснащение кондиционером, современной мультимедиа системой, люком и 17-дюймовыми дисками.