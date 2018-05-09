В России появился кроссовер Hawtai Laville за 949 800 рублей

В России стартовали продажи нового кроссовера Hawtai Laville, который предлагают по цене от 949 800 рублей. Стоит отметить, что модель должна была приехать в страну еще в 2014, в прошлом году опубликовали цены, однако только теперь авто появилось у дилеров.

В 2017 году компания сообщила, что в базе Hawtai Laville будет доступен за 999 800 рублей. Кроссовер в версии Luxe оснащен турбодвигателем объемом 1,5 литра с отдачей в 145 «лошадей» и АКПП на четыре ступени. В мае в продажу поступила версия с МКПП на шесть ступеней, которую предлагают за 949 800 рублей.

В списке оснащения Hawtai Laville числится бесключевой запуск двигателя, обивка интерьера экокожей, системы ABS, ESP и EBD, система вызова экстренных служб, комплекс мультимелиа, система управления проигрывателем на руле, камера заднего вида и парктроники, система кондиционирования, светодиодное исполнение фар, наружные зеркала с электроприводом, датчики давления в шинах, противотуманные фары, панорамный люк и диски на 17 дюймов.