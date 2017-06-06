Первый новый Chevrolet Corvette ZR1 продали с молотка за 925 000 долларов

На аукционе Barret-Jacson продали первый экземпляр нового спорткара Chevrolet Corvette ZR1. Финальная сумма, которую отдали за новинку достигла 925 000 долларов, в то время как начальная стоимость составила 120 000 долларов.

На том же аукционе продали первый изготовленный спеціальный Ford Mustang, посвященный 50-летию фильма «Буллит», где главную роль сыграл Стив МакКуин. Премьера модели прошла в рамках Дейтротского автосалона. За проданный Ford Mustang отдали 300 000 долларов. Деньги, вырученные от продажи этих автомобилей направят на благотворительные цели.

Новый спорткар Chevrolet Corvette ZR1 показали осенью минувшего года на ДУбайском мотор-шоу. Под капотом купе разместился 8-цилиндровый бензиновый агрегат объемом 6,2 литра с отдачей 765 л.с. Он работает в тандеме с 7-скоростной МКПП либо с 8-ступенчатым АКПП. Суперкар также получил уникальные аэродинамические компоненты. Благодаря ним конструкция авто становится прочнее.