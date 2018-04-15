Кабриолет LADA Niva продали за 5 300 долларов

Эксклюзивный кабриолет LADA Niva, появившийся на свет в 1989 году, и разработанный на архитектуре известного советского внедорожника, продали на аукционе Bringatrailer за 5 300 долларов. Данный автомобиль доработали итальянскими тюнерами Giallo Exploit, а пробег машины за 30 лет достиг отметки 75 000 км.

Согласно информации, представленной в сопроводительных документах, итальянские мастера срезали на машине задние стойки, внедрили дуги безопасности, усилили кузов и разработали съемный тент с пластиковыми окнами, которые вручную складываются прямо за спинку заднего кресла.

Под капотом кабриолета LADA Niva разместился стоковый бензиновый 4-цилиндровый двигатель объемом 1,6 литра с производительностью в 76 лошадиных сил. Он работает в паре с 4-позиционной МКПП и 2-ступенчатой раздаточной коробкой.

У кабриолета LADA Niva было только владельца житель итальянской Сиены, наездивший 75 000 км и дилер из Альяны. Последний установил на кабриолет новые покрышки, починил тормоза, покрасил кузов и переработал салон.