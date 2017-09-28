На тестах замечен обновленный кроссовер Toyota RAV4

На тест-драйве фотошпионы заметили новый японский кроссовер Toyota RAV4. Выведенный на тесты автомобиль скрыт под обильным камуфляжем, полностью скрывающим внешнее оформление новинки.

При рассмотрении силуэта новинки можно заключить, что обновленный кроссовер фактически ничего не будет иметь общего с прежним поколением, а вместо обтекаемых черт он получит рельефную форму кузова. В ряде компонентов экстерьера нового Toyota RAV4 прослеживаются стилистические черты концептуального FT-AC, представленного на автовыставке в Лос-Анджелесе.

Согласно опубликованной информации от инсайдеров, новый Toyota RAV4 построят на архитектурной платформе TNGA. Но официальной информации о предстоящей новинке пока не имеется. Существует вероятность того, что дебют грядущего автомобиля пройдет в конце 2018 или в начале 2019 года.