На продажу выставлен легендарный ГАЗ-66 с дизельным мотором

Легендарный российский грузовик ГАЗ-66 во время нахождения на вооружении в армии СССР прославился благодаря своей выносливости и высоким техническим характеристикам, а модель с дизельным мотором, выпущенная в 2000 году, сегодня доступна для покупки по цене в 300 000 рублей. Примечательно, что предыдущим владельцем автомобиля был священник, а не военный.

Советский, а позже и российский, внедорожный грузовик ГАЗ-66 до сих пор используется в строительной, геолого-разведывательной и сельскохозяйственной областях – модель, прозванная «шишигой», в буквальном смысле способна проехать там, где ещё не ступала нога человека. Проходимость модели оставляет позади даже легендарную «Буханку» от компании «УАЗ».

Модель довольно сложно ввести в такие условия, при которых она не сможет проехать. Даже если такая ситуация и будет иметь место, то на выручку придёт лебёдка. Бензиновая версия ГАЗ-66 потребляет порядка 20 литров топлива на 100 километров, что сложно назвать экономичным показателем.

На продажу в России выставлен более экономичный дизельный ГАЗ-66, который имеет мотор мощностью в 104 лошадиные силы и потребляет куда меньше топлива. Автомобиль был приобретён священником у одной из воинских частей, где ГАЗ-66 стоял на консервации и отлично сохранился. Стоимость модели составляет 300 000 рублей.