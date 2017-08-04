Легендарный лимузин ГАЗ-14 «Чайка» возродят в 2019 году

Российские разработчики решили возродить легендарный советский лимузин ГАЗ-14 «Чайка» благодаря найденной технической документации. Ожидается, что на рынке новинка сможет составить конкуренцию «президентскому» лимузину проекта «Кортеж».

Около 30 лет назад советские власти начали бороться с привилегиями партийных лидеров, поэтому роскошный седан ГАЗ-14 «Чайка» был снят с производства. В конце 1990-х годов автомобиль планировали возродить, но выяснилось, что вся техническая документация разработчиков уничтожена.

Не так давно энтузиасты нашли заброшенный гараж, в котором были обнаружены необходимые документы. К сожалению, пока нет информации о том, какая именно компания возьмется за производство возрожденного седана.

Технические характеристики нового ГАЗ-14 «Чайка» также не раскрываются, но модель должна получить мощный мотор – нельзя исключать появления в линейке могучих V8 и V12. Серийное производство модели стартует весной 2019 года.

Классический ГАЗ-14 «Чайка» оснащался 250-сильным мотором, который разгонял автомобиль до 220 км/ч. В список оснащения входил советский кондиционер «Весна».