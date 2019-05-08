Генпрокуратура РФ выявила серьезные проблемы в авиаотрасли

Выступая перед депутатами Госдумы, генеральный прокурор России Юрий чайка отметил, что сгоревший в аэропорту Шереметьево лайнер Sukhoi Superjet-100 компании «Аэрофлот» в очередной раз обозначил наличие серьезных проблем в авиаотрасли.

По словам Чайки, основная проблема в формальном контроле за деятельностью авиакомпаний со стороны Росавиации. Агентство не принимает надлежащие меры по пресечению использования судов, которые не отвечают требованиям безопасности воздушного законодательства.

Генпрокурор заявил, что его ведомство проверки гражданской авиации выявило более 400 самолетов с нарушением в конструкции. Следствием таких изменений стало недобросовестное исполнение обязательств по проведению предварительных исследований и сертификационных мероприятий. Чайка добавил, что требования от Генпрокуратуры решить данные проблемы поступают в профильные ведомства уже на протяжении нескольких лет.

Помимо явных нарушений в сертификации Чайка сделал акцент на остро стоящем вопросе о качестве профессиональной подготовки пилотов. Генпрокуратурой выявлен ряд случаев неполного освоения летным персоналом подготовительной программы.

Напомним, 5 мая SSJ100 был вынужден совершить вынужденную посадку в Шереметьево через несколько минут после вылета. Во время приземление у самолета загорелась хвостовая часть. В результате воспламенения лайнера погиб 41 человек, всего на борту находилось 78 пассажиров.