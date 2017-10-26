Китайские клоны Porsche начали разрушать семьи

Китайские машиностроители «славятся» своими клонами автомобилей престижных марок, и многие давно привыкли к этому. Однако в КНР имел место неприятный случай, произошедший по вине парня, который решил воспользоваться копией немецкого кроссовера Porsche Macan, чтобы завоевать сердце девушки, которая ему понравилась.

Китаец отдыхал в ночном клубе, и ему приглянулась девушка. Он познакомился с ней, и предложил подвезти ее домой на своем «Porsche». Девушку «зацепила» машина ухажера, и она согласилась. Уточним, что на самом деле парень ездил на кроссовере Zotye SR9, который очень похож на премиальный вседорожник Porsche Macan. Кроме того, на машине были установлены шильдики в стиле немецкой марки. Девушка, не разбирающаяся в автомобилях, попросту не отличила подделку от оригинала.

В скором времени после знакомства парень и девушка начали встречаться. Когда в фотоблоге китаянки начали появляться кадры с «Porsche» ее избранника, друзья девушки обратили внимание на то, что машина является китайской копией немецкого вседорожника, и решили ей об этом сообщить. Когда китаянка узнала, что парень ее обманывал, то сразу же ушла от него.

К слову, салоном кроссовер Zotye SR9 имеет еще больше сходств с Porsche Macan. Но на этом сходства машин исчерпываются. Самый мощный Zotye SR9 оснащается 190-сильным мотором, в то время как самый «скромный» Porsche Macan имеет под капотом 250-сильный агрегат. «Китаец» стоит 16 115 долларов, а за «немца» нужно выложить 83 000 долларов.