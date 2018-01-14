11-летние дети нарисовали автомобили будущего

Британская страховая компания Go Compare в конце минувшего года обратилась к группе детей возрастом 11 лет с просьбой изобразить автомобили, на которых они бы хотели ездить, когда вырастут. По мнению экспертов, некоторые авто могут выставляться на выставке потребительской электроники CES.

В соответствии с информацией, обнародованной обозревателями британских специализированных порталов, все авто, нарисованные детьми, работают на альтернативных источниках энергии. Они запитываются электроэнергией, энергией Солнца и сладостями. Кроме того, ряд машин могут передвигаться без участия человека и по воздуху. Отдельные авто, как сообщили маленькие инженеры, перемещаются на электромагнитной подушке и получили два меблированных яруса.

Помимо того, один из создателей показал прототип подводного авто Mega Alset, который снабдили плавниками и двигателем, работающим на энергии соленой воды. Если говорить о спорткарах, то юные изобретатели придумали «драконий» Beast Racer 210, который может разгоняться до большой скорости при помощи крыльев и хвоста, размещенных на кузове. Для начинающих автоледи создана «машина-единорог», изменяющая оттенки кузова, способная передвигаться по земле и воздуху. Передние фонари авто очищаются особыми ресницами.