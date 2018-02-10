Renault Captur получит более производительную версию

Французские разработчики из Renault продемонстрировали самую мощную версию своего кроссовера Renault Captur. Производительную вариацию назвали S-Edition.

Подчеркивается, что новая версия отличается агрегатом, который выдает 150 «лошадок» и является самым производительным в линейке. Во Франции машину предлагают с МКПП и роботом по цене от 24 600 евро.

Отмечается, что новый Renault Captur доступен и с менее мощными двигателями. Под капотом кроссовера установлен 120-сильный мотор и 110-сильный дизельный агрегат, которые работают с роботизированной КПП и механической трансмиссией. Они обойдутся от 23 300 евро.

Также машина получит восемь сочетаний главного цвета кузова и крыши. Еще при доплате автолюбители могут получить стеклянный верх и аудиосистему Bose. В России Renault Captur не продают, так как на нашем рынке присутствует Renault Kaptur, имеющий иную платформу, агрегаты и размеры.