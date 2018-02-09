Серийный кроссовер Haima S5 нового поколения дебютирует 25 апреля

Офицальный дебют серийной версии нового кроссовера Haima S5 состоится уже 25 апреля. Премьера модели пройдет в рамках Пекинского автошоу.

Напомним, концептуальный вариант Haima S5 нового поколения показали ровно год назад. Кроссовер получил много отличий от предшественника, в частности его оснастили новой светодиодной оптикой, "точечными" противотуманками, задними фонарями в виде бумеранга и увеличенной радиаторной решеткой с хромированными элементами.

В салоне Haima S5 присутствует новая панель приборов, многофункциональный руль и комплекс мультимедиа с "парящим" дисплеем. В моторном отсеке кроссовера расположен 1,2-литровый 148-сильный или 1,5-литровый 163-сильный турбированный агрегат. Пару ему составит 6-скоростная МКПП или "робот" на 7 передач.

Цены на серийную модель будут объявлены ближе к лету, когда она поступит в продажу. На данный момент Haima S5 текущей генерации продается в Китае по цене от 79 800 юаней (728 000 рублей).