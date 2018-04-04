Прредставлены тизеры нового Haima Family F7

Китайская машиностроительная компания Haima обнародовала в сети тизерные изображения нового автомобиля Family F7. Дебют новинки запланирован на конец апреля на мотор-шоу в Пекине.

В настоящее время никаких сведений о новом Haima Family F7 нет. Согласно непроверенной информации, серийная версии новинки должна выйти в 2019 году. При просмотре тизеров прототипа становится понятно, что инженеры автопроизводителя пересмотрели свою визуализацию оформления, и сделали несколько значимых обновлений. Среди них стоит выделить задние двери, открывающиеся в обратную сторону. На сегодняшний день пока нет информации о том, на какой архитектуре построят новинку.

Следует напомнить, что на сегодняшний день Haima Family F7 предлагается в Поднебесной в двух модификациях. Первая версия является переделанным вариантом Haima V70, выпущенным в 2016 году. Вторая модель вышла в 2017 году. Отмечается, что оба минивэна создали на платформе Mazda3.