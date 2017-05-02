Эксперты рассказали, как россиян обманывают в автошколах

Журналисты российских автомобильных изданий рассказали о том, какие мошеннические схемы чаще всего используют недобросовестные работник автошкол. Примечательно, что речь идёт как о плохом обучении, так и о махинациях, которые заставляют учеников платить больше оговоренного.

Эксперты отмечают, что низкая стоимость обучения должна стать наибольшим поводом для подозрений. Практически все автошколы в плане расходов одинаковы, поэтому низкая цена отразится на качестве обучения.

На сегодняшний день регламент предусматривает 130 академических часов теоретического обучения в автошколах, что стоит сверить сразу при заключении договора. В среднем ученик должен получит 65 занятий по теории.

В том случае, если учебных часов недостаточно, абитуриент получает мало знаний и не проходит внутренний экзамен в автошколе. В таком случае недобросовестные заведения вводят платную пересдачу экзамена с целью наживы. Чаще всего о платных пересдачах не говорится во время заключения договора.

Кроме того, недобросовестные автошколы могут «забыть» включить в цену обучения стоимость горюче-смазочных материалов для учебного автомобиля, что станет неожиданным расходом для ученика. Также нередки случаи умышленного занижения количества вождений, что также чревато дополнительным расходом на платные пересдачи и дополнительные уроки.