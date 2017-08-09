Составлен ТОП-5 самых интересных для россиян индийских автомобилей

На индийском рынке предлагается множество интересных моделей бюджетного сегмента, которые не продаются за пределами страны. Эксперты издания VistaNews назвали индийские автомобили, которые могли бы обрести широкую популярность в России.

Открывает рейтинг малолитражный хэтчбек Maruti Suzuki Alto, цены на который стартуют от 251 000 рупий, что в пересчёте составляет 222 000 рублей. Автомобиль с двигателем объёмом 0,6 литра расходует всего один литр бензина на 30 километров.

Второе место досталось компактному седану Maruti Dzire стоимостью от 545 000 рупий, что эквивалентно 482 000 рублей. Под капотом модели устанавливается 1,0-литровый агрегат BoosterJet от Suzuki.

На третьей строчке оказался Maruti Wagon R с широкой гаммой японских моторов. Этот кроссовер, получивший в 2018 году семиместный вариант исполнения, обойдётся как минимум в 800 000 рупий (708 000 рублей).

Кроссовер Mahindra KUV100, переживший обновление в прошлом году, занял четвёртую позицию. Автомобиль с ценником от 439 000 рупий (392 000 рублей) доступен в Индии с бензиновыми и дизельными двигателями, развивающими от 78 до 83 лошадиных сил.

Замкнул ТОП-5 индийских автомобилей, которые успешно продавались бы в России, Mahindra Verito. За такой семейный седан, оснащённый 1,4-литровым мотором, дилеры просят не менее 748 000 рупий (660 000 рублей).