Составлен ТОП-5 трюков с участием автомобилей Mercedes-Benz

Немецкий бернд Mercedes-Benz часто пользуется популярностью у водителей, исполняющих искусные манёвры. Специалисты бренда составили ТОП-5 лучших трюков с участием автомобилей компании и опубликовали видео на канале в YouTube.

На пятом месте в рейтинге оказалось состязание паркурщика и авто Mercedes-Benz. Четвертое место в ТОП-5 лучших маневров досталось соревнованию на E-Class в кузове седан с рекордной дистанцией в 100 000 миль, в котором приняло участие три команды по шесть человек.

Тройку лидеров открывает трюк знаменитого в Голивуде каскадера Джиена Уолтерса. На втором месте пилот «Формулы 1» Дэвид Култхард Mercedes-AMG SLS ловит мяч для гольфа, который подает профессиональный гольфист Джек Шепард.

Возглавляет ТОП-5 лучших трюков Полл Уоллес, который опубликовал видео с трехмильным дрифтом по льду на своём канале Supercars of London в соцсети YouTube. Стоит отметить, что предыдущие четыре места компания Mercedes-Benz объединила в видео-подборку, однако чемпион рейтинга удостоился отдельной публикации.