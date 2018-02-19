"АвтоВАЗ" озвучил дату презентации кроссовера X-Ray

Слухи о кроссоверах Lada ходят уже давно, и вот появилась новая информация об отечественных представителях SUV-сегмента. Кроме того, известна дата презентации новинок - 29 августа этого года. Модели будут представлены на Московском автосалоне.

Новый кроссовер не имеет особых отличий от модели X-Ray, то что это Cross-версия выдает лишь увеличенный дорожные просвет, пластиковый кузов и модные шильдики Cross. Автомобиль получил другие бамперы , колесные диски большего диаметра, и оригинальную антенну в виде акульего плавника.

Разработчики также усовершенствовали тормозные механизмы сделав их более эффективными. Публике новинку покажут на ММАС-2018.

Кроме того, на Московской выставке представят загадочный концепт X-CODE, который впервые появился два года назад. За это время, новинка была зарегистрирована в Росстандарте. Справедливости ради отметим, что на данный момент неясно, будет ли это одна модели, или целое семейство автомобилей.