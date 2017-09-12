Британская пресса обвинила полицию в заправке служебных автомобилей неправильным топливом

Британское новостное агентство провело расследование, по данным которого за прошедший год британские полицейские почти 300 раз заправляли свои служебные автомобили неправильным топливом.

На ремонт поломок, вызванных заправкой не тем видом топлива, было потрачено 53 337 британских фунтов (4,5 миллиона рублей). В департаменте полиции был проведен опрос в котором участвовали 45 представителей подразделений полиции. 33 из них сознались, что расходы на устранение подобных неисправностей у служебных машин составили около 178 фунтов стерлингов (15 тысяч рублей).

Полицейские Лондона столкнулась с той же ситуацией 49 раз за год, на устранение неполадок управление потратило примерно 17 589 фунта стерлинга (1,5 миллиона рублей). А служба полиции Шотландии заправлялась неправильным топливом 16 раз, а ремонт машин им стоил 2 000,92 британских фунта (170,3 тысячи рублей) Британцы недовольны таким неосторожным отношением полиции к служебному транспорту. Такие действия показывают неуважение к налогоплательщикам, из средств которых выплачивается зарплата правоохранительным органам.