Рассекречен салон нового флагманского BMW X7

В сети появились первые шпионские фотографии салона BMW X7, проходящего финальные тесты. Автомобильные эксперты сразу же заметили сходства интерьера с флагманским седаном компании.





Ожидаемый многими флагманский внедорожник баварского бренда уже успел наделать шумихи в автомобильных СМИ. Теперь же в сеть слили фотографии, на которых запечатлен салон новинки. BMW X7 получил уже традиционное черное оформление, богатое технологическое оснащение и качественную отделку салона.



Передняя панель хоть и закрыта защитным покровом, но это не мешает увидеть основные детали. Например, за рулем видна полностью цифровая приборная панель внушительного размера, рядом с ней расположился большой сенсорный дисплей, управляющий мультимедийным центром. Центральная панель получила огромное количество кнопок управления. Все это делает автомобиль похожим на BMW X3 и седаны пятой и седьмой серии.





Напомним, BMW X7 станет заменой флагманского X6, а его внешний вид практически полностью соответствует Concept X7 iPerformance. Новинка получила огромную радиаторную решетку в стиле компании, новую оптику и более длинную колесную базу.