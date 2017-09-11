Глава Bugatti "рассекретил" покупателей Chiron

Президент компании Bugatti Стефан Винкельман дал описание типичных покупателей своих машин. По его словам, покупатели Bugatti знают зачем им нужен автомобиль за 3 миллиона долларов и живут в свое удовольствие.

Основными клиентами марки он назвал жителей США, Японии, Европы и Ближнего Востока. Стефан Винкельман заявил, что Bugatti обычно покупают мужчины, которые сами добились успеха и уже имеют у себя в гараже до 30 автомобилей.

По словам главы компании, некоторые могут еще и похвастаться частной яхтой или самолетом. Винкельман рассчитывает, что Bugatti Chiron принесет компании около 15 миллиардов. На данный проданы уже все машины. В планах компании выпустить ограниченную серию Chiron, состоящую из 500 автомобилей.