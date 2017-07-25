Audi представила новый универсал A6 Avant

Универсал Audi A6 Avant особенен более «мускулистыми» формами кузова, стильной радиаторной решеткой. Автомобиль получил новые светодиодные фары головного света, а опционально для машины доступна продвинутая оптика HD Matrix LED. Также новинка получила аэродинамику с коэффициентом сопротивления 0,27.

Салон универсала Audi A6 Avant во многом повторяет одноименный седан. Машина получила мультимедийный комплекс с дисплеем диагональю 10,1 дюйма. Также для автомобиля предусмотрены цифровая 12,3-дюймовая панель приборов и 8,6-дюймовый монитор для климат-контроля.

Салон Audi A6 Avant получил несколько вариантов отделки, в том числе высококачественной кожей Valcona и натуральным деревом. Опционально для автомобиля предусмотрены передние кресла с подогревом, вентиляцией и массажем. Кроме того, за дополнительную плату машина оснащается панорамным люком, акустической системой Bang Olufsen, ионизатором воздуха и так далее. Объем багажного отсека новинки составляет 565 л, однако это пространство можно расширить до 1 680 л путем складывания заднего дивана.

О силовой составляющей Audi A6 Avant немцы пока не говорят. Автомобиль получил несколько различных вариантов подвески, опциональное полноуправляемое шасси, усиление руля. Продажи новинки могут начаться в ближайшие месяцы.