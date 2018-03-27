Представлена «спортивная» версия Ford C-Max

Жители Европы теряют интерес к модели Ford C-Max. Чтобы исправить ситуацию, американцы выводят на рынок региона «спортивную» версию пятиместного компактвэна, который получил небольшой рестайлинг кузова.

Новый Ford C-Max получил в названии приставку Sport. От стандартного компактвэна от отличается решеткой радиатора с «сотовым» узором, а также обвесом, окрашенным в цвет кузова. Крыша и боковые зеркала автомобиля покрашены в черный цвет. Кроме того, машина получила темный интерьер. Новинка поставлена на колесные диски размерностью 17 дюймов с особым дизайном. Опционально для машины доступны 18-дюймовые «катки». Багажная дверь автомобиля обзавелась увеличенным спойлером.

Для Ford C-Max Sport предусмотрены кресла с боковой поддержкой, запуск мотора с кнопки, обогреваемые боковые зеркала, датчики света, дождя и парковки. Также машина оснащается мультимедийным комплексом Sync 3 с тачскрином.

Силовая линейка Ford C-Max Sport повторяет моторную гамму стандартного компактвэна. Машина оснащается бензиновыми 1.0 EcoBoost (100 и 125 л.с.) и 1.5 EcoBoost (150 л.с.), а также дизельными 1.5 TDCi (95 и 120 л.с.) и 2.0 TDCi (150 л.с.). Для базового двигателя предусмотрена МКПП, а остальные моторы еще комплектуются и АКПП.

В Нидерландах Ford C-Max Sport предлагается по цене от 30 620 евро (2 326 000 рублей). Стандартный компактвэн продается в этой стране за 24 195 евро (1 838 000 рублей).