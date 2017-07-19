Преображение компактного кроссавера Acura CDX в Sport Hybrid

Acura CDX самый миниатюрный паркетник компании, и первый автомобиль начавший производство в Китае становится Sport Hybrid. Длина модели составляет 4,5 метра.

Построили CDX на основе архитектуры Honda HR-V. В движение кроссовер приводит атмосферный 2,0-литровый двигатель мощностью в 145 лошадиных сил. Вместе с ним под капотом установлены два электромотора. Один из них работает исключительно в режиме генератора, а второй может развить 184 л.с. и приводит в движение передние колеса машины.

По словам экспертов в основном модель передвигается за счет электротяги, а уже на высокой скорости подключается бензиновый двигатель. Максимальная скорость такой установки - 215 лошадиных сил. Acura CDX также получила новый дизайн салона выполненный в красном тоне. Даже после появления гибридной версии Honda не собирается выводить автомобиль на мировой автомобильный рынок.