Анастасия Волочкова продает автомобиль, который ей очень дорог

Популярная российская балерина Анастасия Волочкова решила продать один из своих автомобилей, который был очень дорог для нее. По словам балерины, это авто представляет ценность для нее, потому ей жалко с ним расставаться, но зато машину могут купить даже не самые состоятельные фанаты Волочковой.

Анастасия Волочкова несмотря на успешную карьеру и то, что она передвигается в основном на автомобиле марки Maybach, имеет в собственном автопарке, как выяснилось, недорогую машину. Им оказался российский седан ВАЗ, возраст которого составляет около 10 лет.

Информация об этом появилось тогда, когда балерина обнародовала в своем микроблоге объявление о том, что решила продать свою машину. По словам Волочковой расставаться с машиной ей очень тяжело, так как для нее авто очень дорого.

Купить машину можно не очень дорого, несмотря на то, что балерина заявляет, что хочет выручить большую сумму за свой ВАЗ. Но очевидно, что стоимость такой машины не может превышать нескольких тысяч долларов.