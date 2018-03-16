Британцы готовят к премьере новое купе Bentley Continental GT3

Гоночная команда Bentley Team M-Sport в текущем году собирается защищать звание чемпиона в марафоне Blancpain GT Series. С этой целью инженеры британской машиностроительной компании Bentley разработают новое экстремальное купе Bentley Continental GT3.

Дебют нового гоночного купе состоится на итальянской высокоскоростной трассе в Монце, где обычно предъявляют очень высокие требования к двигателю и тормозным системам. В гонке будут участвовать две машины. За рулем авто номер 7 будут сидеть Гай Смит, Стиве Кейн и Жюль Гунон. Машина номер 8 будет пилотироваться Энди Соучеком, Максимом Суле и Винсеном Абрилем.

По словам гонщиков, новый Bentley Continental GT3 получит очень высокий потенциал, невзирая на то, что разительно отличается от авто первой генерации, прошедшей испытание временем. В минувшем году самый скоростной Bentley Continental GT3 финишировал шестым на этапе в Монце, но в нынешнем году гонщики хотят улучшить показатели.

В серии Blancpain GT Series обычно принимают участие 10 автомобилестроителей и 26 экипажей. Руководитель спортдела Bentley Брайан Гуяш уверил, что в текущем году новый автомобиль будет активно развиваться, но это не повод для расслабления.