Олимпийский конькобежец Шандор Лю соревновался с Jaguar XE Sport 300

Венгерский олимпийский конькобежец Шаолинь Шандор Лю, который установил новый рекорд соревновался с премиальным Jaguar XE Sport 300, чтобы улучшить свои навыки. Забег состоялся на самой длинной искусственной ледяной трассе во Флевонице (Нидерланды).

Благодаря седану Jaguar XE Sport 300 Шандор Лю сократил время до 4,4 минут. Управлял премиальным авто Шон Хоги, который является пилотом марки. В седане Jaguar XE Sport 300 находилась также возлюбленная конькобежца – Элиза Кристи. Во время заезда авто перемещалось со скоростью 59 км/ч и пришло к финишу спустя 3,3 минуты.

Стоит отметить, что Jaguar XE Sport 300 оснащен двигателем, который генерирует до 300 «лошадей» и способен разгоняться до 100 км/ч за 5,7 секунд. В качестве трансмиссии премиальный седан получил восьмискоростную коробку-автомат.

В соревновании участвовал последний седан Jaguar XE Sport 300, который отличается корпусами зеркал серого цвета, спойлером сзади и особой линией радиаторной решетки.