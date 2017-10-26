Составлен ТОП-5 самых безопасных премиальных автомобилей

Премиальные автомобили всегда считались наиболее надежными, так как их оснащали самыми современными и прогрессивными системами активной и пассивной безопасности. Потому эксперты разработали рейтинг наиболее безопасных автомобилей 2018 года, входящих в премиум-сегмент, основываясь на информации, предоставленной Национальной администрацией дорожного движения и Страхового института дорожного движения.

На первом месте числится японский седан Acura RLX, который имеет широкую востребованность среди автолюбителей. Его обустроили полным комплектом функций, предотвращающих столкновения. Среди них стоит выделить ассистент контроля за выходом из полосы движения, удержание в полосе движения, контроль мертвых зон, система предупреждения о заднем поперечном движении и ассистент экстренного торможения.

Второе место досталось немецкому седану Audi A3, оснащенный система предупреждения фронтального столкновения и автоматического экстренного торможения. Помимо всего модель оборудовали полным набором опций для предотвращения столкновений.

ТОП-3 закрывает еще один «немец» Audi A4. Он получил множество защитных систем и имеет высшие отметки защишенности В ТОП-5 вошли два корейских люксовых седана Genesis G80 и Genesis G90. У первого безопасность хорошая как на трассе, так и в городской черте. Второй получил наиболее прогрессивные защитные ассистенты, которыми владеет марка.