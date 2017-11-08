Составлен ТОП-5 лучших внедорожников до 500 000 рублей

В последнее время в России набирает все большую популярность SUV-сегмент, который продиктован желанием россиян ездить по дорогам средних и малых городов, для которых клиренса в 15 см явно недостаточно. Потому эксперты назвали пять лучших внедорожников, которые можно приобрести за 500 000 рублей.

Лидером перечня выступает Chevrolet Niva, разработанная инженерами СП GM-АвтоВАЗ. У авто неплохие проходимые свойства и дешевые компоненты. Среди недостатков стоит выделить 80-сильный мотор, маленький багажник и тесный салон.

На второй позиции разместился «японец» Suzuki Grand Vitara. Он имеет хорошую надежность и производительность двигателей. Под капот машина получила агрегаты объемом от 1,6 до 2,4 литра. Перед покупкой нужно продиагностировать машину, чтобы в будущем избежать дорого ремонта.

ТОП-3 закрывает Nissan X-Trail 2000-2007 года выпуска. Эксперты советуют покупать бензиновую версию внедорожника, так как дизель будет требовать дорогого ремонта. В ТОП-5 попали Jeep Cherokee и Skoda Octavia Scout.