LADA санкциями не напугаешь: Немецкие СМИ восхищены российским автопромом

2018 год для российской автомобильной промышленности должен стать наиболее прибыльным. Обозреватели немецкого специализированного портала Handesblatt сообщают, что российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» с 2012 года постепенно преодолевает кризисные явления.

На сегодняшний день чистая прибыль отечественного автогиганта составляет 609 000 000 рублей. Продвижению российской автоиндустрии способствовала поддержка французских машиностроителей Renault, представители которых осуществляют в настоящее время руководит «АвтоВАЗ».

Отечественный автопроизводитель, несмотря на введенные против России западные санкции, не лишился своих клиентов, но интересен тот факт, что он приобрел лояльность российских автомобилистов. Несмотря на санкции от США, автомобили бренда LADA продолжают пользоваться спросом, невзирая на нестабильность курса национальной валюты.

Сейчас у таких авто наблюдается небольшой уровень локализации среди иных марок. Это свидетельствует о высокой доле деталей, производимых в РФ.