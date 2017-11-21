Skoda намерена выпустить сразу шесть новинок

Чешская компания Skoda намерена начать реализацию сразу шести новых моделей на авторынке Индии. Представители индийского подразделения автопроизводителя, а также Volkswagen AG, подтвердили данную информацию.

В течение следующих двух-трёх недель подразделение Skoda в Индии представит проект развития автоконцерну Volkswagen AG. Проект предусматривает инвестиции в размере 1 млрд евро, что может стать самым крупным вложением в авторынок Индии, если проект получит одобрение.

Новая стратегия Skoda для Индии предусматривает выпуск сразу шести новых моделей, которые получат в основу платформу MQB. При этом специалисты подразделения специально для страны соберут экономическую версию базы MQB A0, которая получит приставку IN. На этой платформе и будет построена серийная версия Skoda Vision X. Официальная презентация новинки состоится уже в 2020-2021 году, а модель будет конкурировать с Hyundai Creta.

Кроме того, план развития подразумевает локализацию выпуска платформы MQB, для увеличения экспорта автомобилей Volkswagen и Skoda. О других особенностях развития подразделения в Индии будет известно через две-три недели.