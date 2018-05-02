Skoda привезет в Индию шесть новинок

Чешская автомобилестроительная компания Skoda привезет на авторынок Индии сразу шесть новых моделей. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на авторитетные источники в руководстве компании.

В ближайшие несколько недель компания планирует внести инвестиции размером 1 миллиард евро в Volkswagen AG, что будет самым крупным вложением в индийское подразделение за все время существования бренда. Как отмечают эксперты, новое экономическое развитие немецкой компании предусматривает внедрение шести новых машин на рынок Индии, все новинки будет построены на одной "тележке", что удешевит их производство.

В основу всех новинок ляжет переработанная платформа MQB A0 IN, которая предположительно является базой для серийной версии концепта Skoda Vision X - главного конкурента Hyundai Creta. На рынке модель появится в 2020 году.

Как отмечается, для внедрения новых шести моделей на рынок Индии потребуется локализовать производство некоторых новинок и комплектующих.