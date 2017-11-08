Внедорожники с короткой базой и легким весом не подходят для езды на трассе или семейного авто, однако они имеют ряд преимуществ при езде по бездорожью. Эксперты составили ТОП-10 легендарных трехдверных внедорожников.

Возглавили ТОП-10 легендарных внедорожников GMC S-15 Jimmy/Chevrolet S-10 Blazer, которые являются клонами. Модель стала прототипом для спортивных кроссоверов. Второе место досталось Mitsubishi Pajero Evolution, который является одним из самых спортивных внедорожников производителя и принял участие в «Париж-Дакар». Тройку лидеров замыкает наследник военных внедорожников – Toyota Land Cruiser (FJ40), который имел успех именно в трехдверном исполнении.

В первой пятерке оказались также армейский Jeep Wrangler с брезентовой крышей и первое поколение Range Rover с тремя дверьми. Следом оказались Dodge Ramcharger, который выпускали в течение 20 лет до 1994 года. За ним Ford Bronco, который выпускали 30 лет до 1996 года, а теперь производитель представит новый среднеразмерник, построенный на его базе. Следом в ТОП-10 легендарных трехдверных внедорожников идет Suzuki Jimny, который вскоре возродят. Замыкают рейтинг Isuzu VehiCROSS и отечественная ВАЗ «Нива».