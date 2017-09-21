"Делимобиль" выкупил каршеринг Anytime в Москве

"Делимобиль" накануне выкупил компанию Anytime, которая также предоставляла услуги каршеринга. На данный момент пресс-служба "Делимобиль" не сообщает о подробностях сделки.

Представители московского каршеринга отметили, что Anytime сохранится как бренд, а коллектив не будет расформирован. Также отмечено, что оба сервиса будут работать как отдельные каршеринги.

Разницей станет лишь сегмент автомобилей, Anytime будет предоставлять услуги исключительно на машинах среднего и премиального сегмента, при этом все машины будут внесены в базу данных приложения "Делимобиль".

Напомним, оператор каршеринга Anytime начал свою работу на московском пространстве еще в 2013 году и предоставляет услуги поминутной аренды по цене от 8 рублей в минуту. Автопарк компании составляет 720 автомобилей.