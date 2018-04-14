В сети рассекретили дизайн "посвежевшего" KIA Sportage

В сеть попали первые снимки обновленного KIA Sportage абсолютно без камуфляжа. Публика ждет дебюта «свежей» модели в конце нынешнего года.

В объектив фотошпионов автомобиль попал проходя дорожные тесты на Нюрбургринге. По фотографиям видно, что кардинальных изменений во внешнем дизайне кузова автомобиля не произойдет. Минимальные видоизменения экстерьера включают в себя иные задний и передний бамперы, модернизированную головную оптику и хромированные вставки.

Специалисты предполагают, что производитель оснастит «посвежевший» компактный кросс современной мультимедийной системой и разного рода дополнительными системами безопасности и помощи водителю. Эксперты также предполагают, что для экономии расхода топлива, автомобиль получит гибридную силовую установку.