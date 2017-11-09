Dacia Duster станет фургоном для развоза товаров

Румынский бренд Dacia представил коммерческую версию своего бюджетного кроссовера Dacia Duster. Новинка получила название Dacia Duster Fiskal и была представлена в Австрии.

Следует подчеркнуть, что у прежней генерации Dicia Duister была такая же версия. Dacia Duster Fiskal обзавелся сеточной перегородкой за передними сиденьями, а ее крепления заменили на потолочные ручки. Задние сиденья были убраны, а свободное место вместе с багажным отделением преобразовали в грузовой отсек с ровным полом длиной 1640 миллиметров. Груз крепится при помощи четырех петель на полу.На смену задним стеклам пришли «заглушки», но еще применяются стандартные панели салона, ручки задних дверей и крепления для багажной полки.

Моторная линейка Dacia Duster Fiskal идентична стандартному варианту исполнения машины. За фургон в Австрии придется отдать 11 990 евро, но если заказать систему полного привода, то цена поднимется до 17 990 евро, что равняется 879 000 и 1 318 000 рублей по нынешнему курсу. Но, ставка налога на фургон ниже чем, на кроссовер, потому более высокая цена может окупиться в будущем.