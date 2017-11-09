Специалисты поведали о недостатках кроссовера Renault Duster

Бюджетный кроссовер Renault Duster, известный в Европе под маркой Dacia, довольно востребованный среди россиян, но ни для кого не является тайной, что модель имеет несколько недостатков. Обозреватели издания «ВладТайм» совместно с техническими специалистами проанализировали самые важные неисправности в авто.

Прежде всего следует выделить довольно невысокое качество лакокрасочного покрытия, которое, несмотря на это, соответствует заявленной стоимости кроссовера. Хозяева такой машины сообщают, что при пробеге 10 000-15 000 км на кузове образуются небольшие царапины, а эмаль лишается яркости. Также боковые пороги не имеют защитного покрытия, потому краска на них уже исчезает через три зимы.

Российская версия Renault Duster получила емкостные аккумуляторы для зимнего периода. Однако эти батареи уже не имеют такого эффекта, и потому часто их приходится подзаряжать. Кроме того, стоит отметить еще и кресла с механической регулировкой, из-за которой кронштейны сидений разбалтываются. Еще стоит назвать двери, провисающие от большой нагрузки. В рулевой колонке авто очень плотно переплелись жгуты и провода, поэтому многие отмечали перетирания проводки и недостаточный контакт.

Полноприводный Renault Duster оснащен подключаемым задним мостом, а бортовой компьютер и задняя ось взаимодействуют при помощи электромагнитного провода, который часто ломается. Среди значимых дефектов названы втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости, которые приходится менять через три года. Часто можно наблюдать еще утечку масла и сбой сход-развала.