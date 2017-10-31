В России стартовали продажи нового Audi A7 Sportback

Немецкий бренд Audi объявил старт продаж в России второго поколения A7 Sportback, базовая стоимость которого по предварительному заказу составляет 4,32 млн рублей. В конце осени 2017 года лифтбэк представили официально.

На авторынке Европы продажи нового Audi A7 Sportback стартовали еще зимой, а теперь компания привезла лифтбэк в Россию. Для РФ предусмотрена только одна версия 55 TFSI quattro, которая предусматривает двигатель V6 объемом 3.0 литра с отдачей в 340 «лошадей». В качестве трансмиссии установлен вариатор S-tronic, также модель получила полный привод.

Российская версия Audi A7 Sportback представлена в трех комплектациях: Advance, Sport и Design. В стандартное оснащение входит система start/stop, датчики дождя и света, водительское кресло с электроприводом и памятью, система обогрева переднего ряда сидений, кондиционер на две зоны, парктроники, круиз-контроль и другие опции. Audi A7 Sportback Advance доступен по цене от 4,32 млн рублей.