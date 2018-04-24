Умельцы из Зеленограда собрали хот-род из «ЗИЛ 130»

В основу кастом-пикапа от автолюбителей из Зеленограда лег «ЗИЛ 130». Проект по созданию горячего хот-рода стартовал еще в 2010 году, когда умельцы приобрели грузовик, а теперь работа была закончена.

Горячий хот-род был простроен на раме от пикапа Ford E250, однако запчасть получила некоторые изменения, которые были предусмотрены в плане. От того же авто каст-пикап получил и переднюю подвеску, дисковую тормозную систему и рулевое управление.

Сверху на созданную конструкцию умельцы из Зеленограда установили кабину от «ЗИЛ 130», при этом нетронутыми остались стальные задние крылья толщиной 0,7-1,2 мм, тогда как дно и кузов были созданы из миллиметровой стали.

Изначально на горячий хот-род был установлен мотор V6 объемом 4.0 литра от Ford и коробка-автомат Ford 4R70W. Позднее трансмиссию заменили на двигатель VORTEC 8100 496 cid и АКПП ALLISON 1000. Мотор объемом 8.1. литр генерирует до 341 «лошади».