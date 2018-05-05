Назван ТОП-7 больших внедорожников с маленькими моторами

В настоящее время все большее количество автопроизводителей отказываются от моторов с крупными объемами, и это не могло не коснутся внедорожников. Эксперты разработали рейтинг полноразмерных внедорожников, оснащенных 4-цилиндровыми двигателями.

Лидером рейтинга выступает новый шведский внедорожник Volvo XC90. Он получил под капот бензиновые моторы, выдающие от 240 до 320 лошадиных сил. Кроме них предусматриваются 190- и 245-сильные дизельные двигатели.

Второе место досталось японскому рамному внедорожнику Toyota Land Cruiser Prado, который оснастили 2,7- и 2,8-литровыми 4-цилиндровыми турбодизелями с отдачей в 166 и 177 л.с. ТОП-3 закрывает немецкий премиальный Mercedes-Benz GLE 250d 4MATIC, который предлагается с 4-цилиндровыми дизельными и бензиновыми установками.

В ТОП-5 попали баварский BMW X5 и Volkswagen Teramont. Первый оснастили 4-цилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями с мощностью в 218 и 313 «лошадок». Второй автомобиль обустроили 252-сильным 4-цилиндровым турбомотором. На шестой строке фигурирует Audi Q7, в моторном отсеке которого расположился 2-литровый 252-сильный агрегат. Благодаря ему автомобиль разгоняется до первой «сотни» за 6,3 с. ТОП-7 замкнул Infiniti QX60, который снабдили гибридной установкой, состоящей из 4-цилиндрового 2,5-литрового мотора и электродвигателя.