Назван ТОП-7 самых эпатажных тюнингованных советских машин

Российским любителям кастомного тюнинга всегда нравилось переделывать советские автомобили. При их переделке отечественным тюнерам удавалось часто создать нечто новое, и потому эксперты привели несколько таких примеров.

На первой позиции расположился «Москвич-Мустанг». Старому советскому автомобилю придали новую внешность и теперь он похож на американский спорткар Ford Mustang. Но его технические характеристики остались неизвестными, пишет pokatim.ru. Второе место получил ИЖ-2715, который превратился в пикап. Интересно, что в Советском Союзе тоже стремились разрабатывать пикапы, но они не получили высокого спроса.

ТОП-3 закрывает гоночная «Волга». Несколько российских тюнеров в результате кропотливой работы превратили популярную советскую машину в гоночный болид. Следом числится ГАЗ-24, ставший настоящим купе-кабриолетом.

ТОП-5 закрывает ВАЗ - 2102, из которого построили лоурайдер, который впечатляет своими свойствами. В ТОП-7 вошли «Победа» и ВАЗ-2101. Первый автомобиль выполнен в стиле машин начала прошлого века. Второй автомобиль получил настоящий спортивный стиль и годится для повседневного использования.